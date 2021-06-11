На выходных в Курской области пройдет Чемпионате ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях

Зрителей ждут не только парусные гонки, но и джазовый концерт

12 и 13 июня в Курской области пройдет «Чемпионат ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях». На воду выйдут лучшие парусники центрально-федерального округа.Зрителей ожидает яркая береговая программа, говорят организаторы. А 13 июня для гостей и участников подготовили особый подарок - концерт "Курского джазового оркестра под управлением Эдуарда Кальмана".Открытие соревнований - 12 июня в 11 часов. Далее состоятся соревнования в дисциплине «Дистанция – парусная»,пройдет минимум 12 парусных гонок.13 июня в 5 вечера - концерт "Курского джазового оркестра под управлением Эдуарда Кальмана".Награждение призеров и закрытие соревнований состоится 14 июня.Соревнование пройдет на Михайловском водохранилище в поселке Копёнки Железногорского района.