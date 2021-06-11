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На выходных в Курской области пройдет Чемпионате ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях

Зрителей ждут не только парусные гонки, но и джазовый концерт
На выходных в Курской области пройдет Чемпионате ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях

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12 и 13 июня в Курской области пройдет «Чемпионат ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях». На воду выйдут лучшие парусники центрально-федерального округа. 

Зрителей ожидает яркая береговая программа, говорят организаторы. А 13 июня для гостей и участников подготовили особый подарок - концерт "Курского джазового оркестра под управлением Эдуарда Кальмана". 

Программа спортивного мероприятия:

Открытие соревнований - 12 июня в 11 часов. Далее состоятся соревнования в дисциплине «Дистанция – парусная», 

пройдет минимум 12 парусных гонок.

13 июня в 5 вечера - концерт "Курского джазового оркестра под управлением Эдуарда Кальмана".

Награждение призеров и закрытие соревнований состоится 14 июня.

Соревнование пройдет на Михайловском водохранилище в поселке Копёнки Железногорского района. 

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