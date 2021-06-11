На выходных в Курской области пройдет Чемпионате ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях
Зрителей ждут не только парусные гонки, но и джазовый концерт
Зрителей ожидает яркая береговая программа, говорят организаторы. А 13 июня для гостей и участников подготовили особый подарок - концерт "Курского джазового оркестра под управлением Эдуарда Кальмана".
Программа спортивного мероприятия:
Открытие соревнований - 12 июня в 11 часов. Далее состоятся соревнования в дисциплине «Дистанция – парусная»,
пройдет минимум 12 парусных гонок.
13 июня в 5 вечера - концерт "Курского джазового оркестра под управлением Эдуарда Кальмана".
Награждение призеров и закрытие соревнований состоится 14 июня.
Соревнование пройдет на Михайловском водохранилище в поселке Копёнки Железногорского района.