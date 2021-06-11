На выходных в Курской области обещают дожди и грозы

Местами ливни, а в отдельных районах град

На праздничных выходных в Курской области ожидается дождливая погода. При этом будет тепло.В субботу, 12 июня будет облачно с прояснениями. Ночью местами вероятны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами туман. Днем возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы, а в отдельных районах град. Порывы ветра при грозах местами будут достигать 16 м/с.Температура воздуха по области грядущей ночью составит 10-15ºС тепла, днем воздух прогреется до +20-25°С.В воскресенье, 13 июня синоптики также прогнозируют дождь, воздух прогреется до +24°С.На понедельник, 14 июня осадков в прогнозе не значится. Температура воздуха составит до 23°С тепла.