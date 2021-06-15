В его составе заработал суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

Курские абитуриенты смогут подать документы в вуз через портал госуслуг. В его составе заработал суперсервис «Поступление в вуз онлайн».Там можно ознакомиться с образовательными программами, пройти онлайн дополнительные вступительные испытания, подать документы и оценить проходные баллы ЕГЭ. В личном кабинете можно отслеживать своё место в списке поступающих и подать согласие на зачисление.Также подать документы можно через онлайн-сервисы вузов, если предусмотрена такая возможность, или отправить их заказным письмом.Как и раньше, можно принести документы лично в приёмную комиссию или передать их с доверенным лицом. Приемная кампания в вузах стартует 20 июня.