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Прием документов в курские вузы в этом году пройдет онлайн

Приемные комиссии ссузов уже начали работу. Тоже дистанционно

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Прием документов от абитуриентов в вузы и ссузы в этом году пройдет дистанционно. Те, у кого не будет такой возможности, смогут передать свои документы секретарям приемных комиссий индивидуально с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Приемные комиссии в ссузах уже начали работать. Подать заявление можно двумя способами: отправить по почте либо электронно через портал госуслуг (но онлайн-вариант будет доступен только после 10 июня).  Некоторые образовательные организации принимают документы от абитуриентов через свои сайты.

Что касается приемных комиссий в вузах, то они приступят к работе немного позднее. Документы можно подавать с 20 июня и до 17 августа. Проверять результаты ЕГЭ абитуриентов вузы будут самостоятельно, получив доступ к базе Рособрнадзора. Прием документов вузы будут вести с использованием своей электронной информационной системы или суперсервиса «Поступи в вуз онлайн» (на портале госуслуг). Как и ранее, абитуриенты могут подать заявление о приеме в пять вузов на три специальности в каждом из них. 

К учебе студенты приступят 1 сентября.
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