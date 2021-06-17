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Курян предупреждают об «опасном солнце»

В течение ближайшей недели специалисты советуют с 10 до 18 часов находиться в тени
Курян предупреждают об «опасном солнце»

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В ближайшие пять-шесть дней в центре европейской части России ожидается опасный уровень ультрафиолетового излучения от Солнца.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, опасный уровень ультрафиолетового излучения прогнозируется с четверга и до среды включительно. Избегать нахождения на солнце стоит жителям Москвы, а также Смоленской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Белгородской, Воронежской и Курской областей. В течение ближайшей неделе специалист советует с 10 до 18 часов находиться в тени, защищать себя и особенно детей от солнечных лучей. 

Как пояснил Вильфанд, опасный уровень ультрафиолетового излучения будет наблюдаться столь длительное время не только в связи с антициклональным характером погоды, но и из-за периода летнего солнцестояния, когда солнечные лучи проходят кратчайший путь до поверхности земли. Также, свою роль играет отсутствие осадков — в воздухе нет частиц влаги, которые рассеивали бы свет.

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