В Курской области растет класс пожарной опасности

В лесах запрещается разводить костры и использовать мангалы, курить и т. д.

В Курской области установился 3 класс пожарной опасности из пяти возможных. Сотрудники лесной охраны совместно с представителями полиции и МЧС ежедневно проводят патрулирование лесов. 13 мобильных групп выходят в рейды с целью своевременного обнаружения возможных возгораний.В пожароопасный период в лесу категорически запрещается разводить костры и использовать мангалы, курить, бросать горящие спички, окурки, использовать пиротехнические изделия. Нельзя оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, оставлять бутылки, осколки стекла и другой мусор, выжигать траву.Отмечается, что с начала года, в ходе патрулирования и проверок, инспекторы выявили 22 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Всех нарушителей оштрафовали на общую сумму 793,5 тысячи рублей.Курян просят о лесных пожарах по номеру регионального диспетчерского пункта комитета природных ресурсов Курской области: 8-4172-53-04-25 либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.