Эта стройка начнется в следующем году, тогда же должна открыться школа на проспекте Клыкова

На проспекте Дериглазова в Курске построят еще одну школу на тысячу мест. Это будет третья школа в микрорайоне. Субсидию на нее регион получил из федерального бюджета, предусмотрено и софинансирование из областной казны. Об этом сообщил сегодня губернатор.Как отметил Роман Старовойт, стройка начнется в 2023 году. Школу оснастят современными компьютерами, интерактивными досками и комфортными классами.Глава региона добавил, что через полтора месяца на проспекте Дериглазова откроется ещё одна школа, тоже на 1000 мест. Туда уже зачислили 860 детей. А в следующем году должна открыться такая же современная школа и на проспекте Клыкова.Кроме этого, Курская область готовит заявки в Минпросвещения на строительство ещё двух общеобразовательных учреждений, которые смогут обучать в общей сложности 2500 детей, и двух корпусов к уже работающим школам, там смогут разместиться ещё 500 учеников.