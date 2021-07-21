  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На проспекте Дериглазова в Курске построят еще одну школу

Эта стройка начнется в следующем году, тогда же должна открыться школа на проспекте Клыкова
На проспекте Дериглазова в Курске построят еще одну школу

Читайте также

На проспекте Дериглазова в Курске построят еще одну школу на тысячу мест. Это будет третья школа в микрорайоне. Субсидию на нее регион получил из федерального бюджета, предусмотрено и софинансирование из областной казны. Об этом сообщил сегодня губернатор. 

Как отметил Роман Старовойт, стройка начнется в 2023 году. Школу оснастят современными компьютерами, интерактивными досками и комфортными классами.

Глава региона добавил, что через полтора месяца на проспекте Дериглазова откроется ещё одна школа, тоже на 1000 мест. Туда уже зачислили 860 детей. А в следующем году должна открыться такая же современная школа и на проспекте Клыкова. 

Кроме этого, Курская область готовит заявки в Минпросвещения на строительство ещё двух общеобразовательных учреждений, которые смогут обучать в общей сложности 2500 детей, и двух корпусов к уже работающим школам, там смогут разместиться ещё 500 учеников.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Небольшой дождь с грозой прогнозируют завтра в Курской области

Курская область в числе лидеров по реализации мусорной реформы

Курян, не сделавших прививки, будут отстранять от работы

22-летний курянин с помощью крючка похитил с завода металлические детали на 300 тысяч рублей

Больше 50 автовладельцев оштрафуют за парковку на газоне в Сеймском округе Курска

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске