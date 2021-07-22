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В Железногорске Курской области впервые пройдёт театральный фестиваль «Авансцена»

До этого он проходил только в Курске
В Железногорске Курской области впервые пройдёт театральный фестиваль «Авансцена»

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В Железногорске Курской области впервые пройдёт театральный фестиваль «Авансцена». До этого он проходил только в Курске. 

Мероприятие состоится с 26 по 30 сентября. В нем примут участие коллективы курского драмтеатра, ТЮЗа, театра кукол, молодёжного театра «3Д», Дома народного творчества. Зрители увидят спектакли «Чудик», «Хочу сниматься в кино», «Холстомер», «Знакомый ваш Сергей Есенин», «Антигона» и «У ковчега в 8».

В программе также мастер-классы по актёрскому мастерству, ораторскому искусству, пластике и творческие встречи.

Проводить «Авансцену» планируют раз в два года и приглашать на фестиваль театральные коллективы из других регионов.
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