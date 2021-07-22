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Двое курян получили гранты от Росмолодежи на свои проекты

Они представили «Фестиваль уличной культуры «Битва Черноземья» и «Музыкальный LИФT»

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Двое курян получили гранты на свои проекты от Росмолодежи. Публичная защита прошла на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». 

Диана Попова получила 300 тысяч рублей на «Фестиваль уличной культуры «Битва Черноземья». Программа направлена на популяризацию здорового образа жизни и объединение представителей спортивных и творческих уличных культур. Фестиваль включает серию мастер-классов для опытных и начинающих танцоров, танцевальные конкурсы и выставку стрит-арта. 

Еще один курянин – Илья Евсюков – предложил музыкально-образовательный проект «Музыкальный LИФT» для поддержки малоизвестных исполнителей. В рамках разработанной программы эксперты расскажут, как правильно писать музыку, вести себя на сцене и продвигать себя. Отобранные участники после обучения выступят и проведут мастер-классы в областных детских домах и лагерях. Сумма гранта составила полмиллиона рублей.
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