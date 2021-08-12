Лента новостей / В регионе Сегодня, 18:02 В пятницу в Курской области прогнозируют до +27ºС Переменная облачность, преимущественно без осадков Читайте также На выходных в Курской области ожидаются небольшие дожди Сильные дожди с грозами прогнозируют в Курской области на выходных В пятницу, 13 августа в Курской области, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 7-12 м/с.Ночью будет прохладно - всего от 11ºС до 16ºС тепла, днем же воздух прогреется до +22-27ºС. +0 -0