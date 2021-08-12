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В пятницу в Курской области прогнозируют до +27ºС

Переменная облачность, преимущественно без осадков
В пятницу в Курской области прогнозируют до +27ºС

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В пятницу, 13 августа в Курской области, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 7-12 м/с.

Ночью будет прохладно - всего от 11ºС до 16ºС тепла, днем же воздух прогреется до +22-27ºС.
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