Экс-премьер вспомнил о миссии Шойгу по спасению Наджибуллы из Афганистана

Степашин рассказал, что в 1992 году Шойгу участвовал в миссии по спасению президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы. По его словам, чтобы вывезти главу государства на самолете МЧС, не хватило «буквально минут 20–30»

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью телеканалу РБК рассказал, каким образом министр обороны России Сергей Шойгу принимал участие в миссии по спасению президента Республики Афганистан Мохаммада Наджибуллы.





Экс-премьер сообщил, что спецоперация по вывозу Наджибуллы проходила в конце 1992 года. «Шойгу тогда чуть-чуть не успел его вывезти на самолете МЧС. Чуть-чуть не хватило времени, буквально минут 20–30. Несмотря на то, что мы вообще тогда никак не поддерживали Афганистан, просто кинули один на один, Наджиб три года держался. Три года со своей армией, подготовленной Советским Союзом», — сказал он.





По словам Степашина, США вложили несколько триллионов долларов для подготовки армии, численность которой составляла 300 тыс. человек. «А сейчас вот эти там, сколько их человек, 350–400 тыс. людей, которые работали на американцев, по сути дела, они стали заложниками. Я боюсь, что у них будет плохая судьба, потому что их просто бросили на произвол. Мы-то ведь многих вывезли тогда, Наджиба не успели», — сказал он.





Афганская война длилась с декабря 1979 года по февраль 1989 года. В 1978 году в результате переворота к власти в Афганистане пришли коммунисты во главе с Нуром Тараки. Политика новых властей не пользовалась поддержкой у населения, внутриполитический кризис перешел в гражданскую войну. Осенью 1979 года Тараки убили по приказу премьер-министра страны Хафизуллы Амина. Сам Амин погиб в декабре того же года при штурме дворца Тадж-Бек, который осуществляли бойцы спецгрупп КГБ.





Советские войска были выведены в 1989 году, гражданская война в стране продолжалась. Правительство лояльного Москве Мохаммада Наджибуллы продержалось после этого три года, и в 1992 году к власти пришли моджахеды. Наджибулла следующие четыре года безвыездно прожил в Кабуле в миссии ООН. В сентябре 1996 года талибы захватили Кабул, ворвались в здание миссии ООН, где Наджибулла вместе с братом находился с момента своего свержения, и вывезли обоих, после чего экс-президента подвергли пыткам и убили.





Шойгу в период с 1991 по 1994 год занимал должность председателя Государственного комитета РСФСР и Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а в 1994 году стал главой МЧС, пробыв на этом посту вплоть до 2012 года.





Весной этого года президент США Джо Байден объявил о выводе из Афганистана американских войск, которые находились там с 2001 года. В начале июля Пентагон сообщил о выводе из страны 90% военного контингента. С началом ухода американской армии в Афганистане активизировались талибы.





15 августа боевики вошли в президентский дворец в Кабуле, а также объявили о получении полного контроля над страной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Он заявил, что сложил полномочия, чтобы избежать бойни. СМИ писали, что переходную администрацию Афганистана возглавит экс-руководитель МВД Али Ахмад Джалали, однако представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) заявили, что не обсуждали создание временного правительства. МВД пообещало мирную передачу власти, днем между талибами и правительством прошли переговоры.





Талибы также заявили о намерениях объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлось частично признанное государство под контролем «Талибана» в 1996–2001 годах.