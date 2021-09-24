Но жителей ждет небольшое потепление

Выходные в Курской области будут дождливыми, но жителей ждет небольшое потепление.По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 25 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, а днём местами пройдут небольшие дожди. Ночью местами туман. Скорость ветра не превысит 5-10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +4-9ºС, днем синоптики обещают от 10ºС до 15ºС тепла.В ночь на воскрескенье таакже ожидается до +9ºС, а днем 26 сентября - до 15ºС. Дожди и небольшой ветер сохранятся.Спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет - снизить скорость.