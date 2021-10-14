Сегодня оперштаб Курской области сообщает о 263 новых случаях заражения коронавирусом за сутки

104 из них приходится на Курск

Курская область продолжает обновлять коронавирусные антирекорды. Сегодня оперштаб сообщает о 263 новых случаях заражения за сутки. 104 из них приходится на Курск. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся почти 1950 человек, без малого 170 из них - на кислородной поддержке.





Пять пациентов скончались от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Все они пожилые женщины.





Более 398,5 тысяч курян полностью завершили курс вакцинации, то есть сделали обе прививки.

В целом по России впервые выявили больше 31 тысячи случаев COVID-19 за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Число летальных исходов выросло за сутки на 986 — это также новый максимум. Антирекорд обновляется третьи сутки подряд.