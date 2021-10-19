ТАКТ. По показаниям, некоторым женщинам сделали УЗИ и маммографию. Всего было осмотрено 267 человек, 12 из них были направлены на дообследование в онкоцентре с подозрением на злокачественное новообразование.В эти выходные, Курский онкологический диспансер организовал консультацию пациентов с ведущими специалистами онкологами - маммологами, сообщает телеканал
Дело в том, что увеличилось обследование пациентов. Мы стали чаще об этом говорить, мы стали это популяризировать, и пациентки чаще обращаются. То есть если раньше говорили, что маммографию никто не делает, то сейчас в нашей области в каждой поликлинике есть маммограф цифровой, качественный и обследование стало доступней. - Эдуард Таран, врач онколог – маммолог.
Примерно каждая восьмая женщина в мире болеет раком молочной железы. В Курской области, ежегодно выявляются злокачественные опухоли у семисот женщин. Благодаря современному оборудованию, у 70% больных, рак груди обнаруживают на ранней стадии. А это значит, что при ранней диагностике, можно избежать возникновения метастаз и сократить риск летального исхода. Специалисты считают, что посещать маммолога следует всем девушкам, начиная от 18 лет.
Тревожные звоночки это конечно клинические проявления, ну прежде всего если женщина вдруг при самообследовании, обнаружила у себя в молочной железе что-то, что она не находила до этого. Если, например, она увидела какую то ассиметрию в тканях молочной железы, выделения из соска, втяжение кожи, изменение размера, формы молочной железы. - Игорь Даниленко, врач онколог – маммолог.
Какой - то особенной профилактики рака груди на сегодня нет. Но существуют рекомендации, которые помогут снизить риск развития заболевания. Среди них – кормление грудью, полезное, сбалансированное питание, спорт, отказ от вредных привычек. Ну и самое главное, это самообследование. Будьте внимательны к своему телу, а при наличии «тревожных звоночков», обратитесь к специалисту.
В Курске прошёл всемирный день борьбы с раком молочной железы
Курский онкологический диспансер организовал консультацию пациентов с ведущими специалистами