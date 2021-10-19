Дом из бутылок из Курской области победил в первом раунде всероссийского конкурса арт-объектов сервиса путешествий Tutu.ru

Организаторы выявили накрутки голосов по двум объектам

Дом из бутылок Леонида Сырых из Курской области победил в первом раунде всероссийского конкурса арт-объектов сервиса путешествий Tutu.ru.Организаторы выявили накрутки голосов по двум объектам: музею истории пиратства (Белгородская область) и рок-забору (Брянская область). В итоге голоса после первого раунда распределились следующим образом:1 место – Дом из бутылок (Курская область): 1294 голоса2 место – Рок-забор (Брянская область): 558 голосов3 место – Музей истории пиратства (Белгородская область): 451 голос4 место – Музей в подъезде (город Тамбов, Тамбовская область): 183 голоса5 место – Детсадовский автопарк (Владимирская область): 110 голосов6 место – Дом с сюрпризами (Орловская область): 106 голосов7 место – Усадьба Трубиных (Рязанская область): 81 голос8 место – Дом на колёсах (Липецкая область): 12 голосов.