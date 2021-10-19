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Дом из бутылок из Курской области победил в первом раунде всероссийского конкурса арт-объектов сервиса путешествий Tutu.ru

Организаторы выявили накрутки голосов по двум объектам
Дом из бутылок из Курской области победил в первом раунде всероссийского конкурса арт-объектов сервиса путешествий Tutu.ru

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Дом из бутылок Леонида Сырых из Курской области победил в первом раунде всероссийского конкурса арт-объектов сервиса путешествий Tutu.ru. 

Организаторы выявили накрутки голосов по двум объектам: музею истории пиратства (Белгородская область) и рок-забору (Брянская область). В итоге голоса после первого раунда распределились следующим образом: 

1 место – Дом из бутылок (Курская область): 1294 голоса 
2 место – Рок-забор (Брянская область): 558 голосов 
3 место – Музей истории пиратства (Белгородская область): 451 голос 
4 место – Музей в подъезде (город Тамбов, Тамбовская область): 183 голоса 
5 место – Детсадовский автопарк (Владимирская область): 110 голосов 
6 место – Дом с сюрпризами (Орловская область): 106 голосов 
7 место – Усадьба Трубиных (Рязанская область): 81 голос 
8 место – Дом на колёсах (Липецкая область): 12 голосов.
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