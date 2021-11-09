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Лента новостей / Спорт

Юный футболист из Курска вызван в Сборную России U-14

Арсений Суглобов  - воспитанник спортивной школы №4

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Юный футболист из Курска вызван в Сборную России U-14. Арсений Суглобов  - воспитанник спортивной школы №4. 

На учебно-тренировочный сбор в Санкт-Петербург поедут только 23 юных футболиста. Тренерский штаб и старший тренер сборной России Дмитрий Хомуха отбирали ребят на Первенстве России и Кубке Российского футбольного союза среди команд клубов Российской премьер-лиги.

В Северной столице с футболистами познакомятся, проведут тестирование физической подготовки, изучат технику и тактику ведения игры. На основе этого до Нового года определятся кандидаты, которые в следующем году примут участие в международных матчах.
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