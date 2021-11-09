Арсений Суглобов - воспитанник спортивной школы №4

Юный футболист из Курска вызван в Сборную России U-14. Арсений Суглобов - воспитанник спортивной школы №4.





На учебно-тренировочный сбор в Санкт-Петербург поедут только 23 юных футболиста. Тренерский штаб и старший тренер сборной России Дмитрий Хомуха отбирали ребят на Первенстве России и Кубке Российского футбольного союза среди команд клубов Российской премьер-лиги.





В Северной столице с футболистами познакомятся, проведут тестирование физической подготовки, изучат технику и тактику ведения игры. На основе этого до Нового года определятся кандидаты, которые в следующем году примут участие в международных матчах.