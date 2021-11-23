Деньги он носил в рюкзаке, чтобы их никто не украл

Курянина приняли за наркокурьера и украли у него 650 тысяч. Горожанин опасался за сохранность своих денег, поэтому всегда носил их с собой. Однако однажды, вернувшись домой, не обнаружил наличных. Тогда мужчина обратился в полицию.





Правоохранители выяснили, что незадолго до хищения возле торгового центра у него произошел конфликт с незнакомцем. Полицейские установили личность оппонента и во время первых опросов он сознался в крупной краже. Как оказалось, похититель употребляет наркотики и в поисках очередной порции сильнодействующих веществ он заметил потерпевшего в торговом центре. Наркоман решил, что по внешнему виду он похож на человека, который может распространять наркотики и прячет их в рюкзаке. На улице, пытался уговорить передать ему вещества и забрал сумку. Но когда понял, что ошибся, и парень не имеет никакого отношения к распространению наркотиков, вернул вещи. Однако это не помешало ему незаметно открыть рюкзак и похитить сверток с деньгами.

Уголовное дело раскрыто и направлено в суд. Вору грозит до пяти лет лишения свободы.