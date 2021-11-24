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В Курской области возобновили работу "Горячей линии психологической помощи и поддержки населения" во время пандемии

Телефон горячей линии 8-906- 577- 85-92.

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В Курской области возобновили работу "Горячей линии психологической помощи и поддержки населения" во время пандемии. Она работает в рамках акции #МыВместе.

Это направление весной прошлого года создали студенты факультета клинической психологии КГМУ при поддержке Социального центра и проректора по воспитательной работе. В феврале служба временно приостановила свою работу, но в сейчас у людей возникла потребность в психологической помощи и поддержке, поэтому в ноябре работу службы восстановили. 

Служба психологической помощи работает в формате телефона горячей линии, на которую звонят люди, нуждающиеся в помощи психолога. Ща помощью можно обратиться, если испытываете трудности в адаптации к сложившийся ситуации, тревожные состояния, чувствуете неопределённость, страх, апатию, волонтёры-медики психологической службы помогут справиться с этими состояниями. 

Телефон горячей линии 8-906- 577- 85-92.
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