В мэрии Курска не против повысить стоимость проезда до 27 рублей
Проезд подорожает в трамваях, троллейбусах и 22 автобусных маршрутах, где сейчас поездка обходится в 17 рублей
Письмо подписали шестеро предпринимателей и руководители «Курскэлектротранса» и «ПАТП»
В мэрии не против такого тарифа. Впрочем, с этими цифрами там не совсем согласны, но отметили, что, если расчет обоснован, то тариф одобрят. Власти обещали рассмотреть обращение поскорее. По закону на это отводится месяц, то есть повышения стоимости проезда стоит ждать плюс-минус к Новому году. Повысится она в транспорте, который работает по регулируемым тарифам: это трамваи, троллейбусы и 22 автобусных маршрута, где сейчас поездка обходится в 17 рублей. От частных перевозчиков заявлений не поступало, но им и никаких разрешений от властей не требуется.
Также в мэрии сообщили, что если тарифы повысят, то льготников это не коснется. Стоимость проездных останется прежней.