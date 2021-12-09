В мэрии Курска не против повысить стоимость проезда до 27 рублей

Проезд подорожает в трамваях, троллейбусах и 22 автобусных маршрутах, где сейчас поездка обходится в 17 рублей

Сегодня стало известно, что курские перевозчики, работающие на муниципальных маршрутах, обратились к администрации с просьбой повысить проезд в общественном транспорте до 27 рублей, а при оплате картой - до 23. В оправдание такого беспрецедентного повышения авторы обращения приводят весьма весомые аргументы: тарифы не менялись с 2018 года, увеличилась стоимость ГСМ и запчастей от 10 до 100%, снизился пассажиропоток из-за ковидных ограничений.Письмо подписали шестеро предпринимателей и руководители «Курскэлектротранса» и «ПАТП»В мэрии не против такого тарифа. Впрочем, с этими цифрами там не совсем согласны, но отметили, что, если расчет обоснован, то тариф одобрят. Власти обещали рассмотреть обращение поскорее. По закону на это отводится месяц, то есть повышения стоимости проезда стоит ждать плюс-минус к Новому году. Повысится она в транспорте, который работает по регулируемым тарифам: это трамваи, троллейбусы и 22 автобусных маршрута, где сейчас поездка обходится в 17 рублей. От частных перевозчиков заявлений не поступало, но им и никаких разрешений от властей не требуется.Также в мэрии сообщили, что если тарифы повысят, то льготников это не коснется. Стоимость проездных останется прежней.