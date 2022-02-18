В Курске демонтируют вывески, не соответствующие дизайн-коду

Сначала всем предпринимателям направили уведомление и выписали штраф - для юридических лиц он составляет от 150 тысяч рублей. Кроме штрафа владелец обязан возместить расходы на демонтаж и хранение

В Курске демонтируют вывески, не соответствующие требованиям Правил благоустройства. Первыми запланированы к демонтажу вывески восьми торговых объектов на улице Ленина.





Требования к размещению вывесок власти утвердили ещё в августе прошлого года. А в январе этого года дополнительно утвердили порядок демонтажа таких конструкций. С февраля собственников могут привлекать к административной ответственности.





Для приведения вывесок в соответствие с правилами был установлен переходный период. Предприниматель должен был обратиться в комитет архитектуры Курска с документами, отображающими расположение, размер, цветовое решение и другие параметры вывески на фасаде, либо самостоятельно проверить соответствие вывески регламенту. В случае несоответствия, предприниматель должен обратиться в организацию, занимающуюся изготовлением вывесок.





Сначала всем предпринимателям направили уведомление и выписали штраф - для юридических лиц он составляет от 150 тысяч рублей, уточняют в отделе эстетики городского комитета архитектуры. Однако реакции не последовало. В конце прошлой недели демонтировали пять конструкций на улице Ленина, 86, 20 и 17. Одну вывеску собственник снял самостоятельно.

Демонтированные информационные конструкции будут храниться на площадке МКУ УКС Курска: владелец вывески будет обязан возместить расходы на демонтаж и хранение такой конструкции.