В Курске восстанавливают наружное освещение

В областном центре уже заменено 713 метров старых проводов на современные изолированные провода.
Всего восстановительные работы прошли по 26 объектам, находящимся по ул. Энгельса, Майскому бульвару, ул. Мыльникова, проспекту Дружбы, ул. Союзной, ул. Косухина, ул. Хуторской, ул. Карла Маркса, проспекту Надежды Плевицкой, ул. Фрунзе, ул. Октябрьской, Никитскому переулку, ул. Володарского, ул. Бойцов 9-й Дивизии, ул. Гайдара, ул. Станционной, ул. 3-й Поселковой, ул. Дмитриевской, ул. Шпайерской, Магистральному проезду, Водяной, 2-й Пушкарной, 2-му Офицерскому переулку, ул. Кольцевой, ул. Аллейной, ул. Фабричной.
Также смонтировано 18 светильников, проведено техническое обслуживание 10 шкафов наружного освещения. Работы продолжаются.