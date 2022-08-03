В Курской области собрали почти 1,5 миллиона тонн зерна

Около 1 миллиона га зерновых культур предстоит убрать хозяйствам в этом году.

В их числе 760 тыс. га зерновых колосовых и зернобобовых. С учетом сложных погодных условий курские земледельцы используют каждый погожий час для уборки урожая.По данным регионального комитета АПК, на сегодняшний день, в целом обмолочено порядка 245 тыс. га, что составляет 32%. Намолочено около 1,5 млн тонн зерна при урожайности порядка 60 центнеров с гектара.Самая высокая урожайность в хозяйствах Глушковского района – в среднем 73 центнера с гектара. В Беловском районе уже пройден экватор уборки зерновых – убрано 54% от плана. Самый большой намолот на сегодняшний день у горшеченцев – порядка 95 тыс. тонн зерна.