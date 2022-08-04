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Лента новостей / В регионе

В Курской области собрали почти 1,5 миллиона тонн зерна

Около 1 миллиона га зерновых культур предстоит убрать хозяйствам в этом году.

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В их  числе 760 тыс. га зерновых колосовых и зернобобовых. С учетом сложных погодных условий курские земледельцы используют каждый погожий час для уборки урожая.

По данным регионального комитета АПК, на сегодняшний день, в целом обмолочено порядка 245 тыс. га, что составляет 32%. Намолочено около 1,5 млн тонн зерна при урожайности порядка 60 центнеров с гектара.

 Самая высокая урожайность в хозяйствах Глушковского района – в среднем 73 центнера с гектара. В Беловском районе уже пройден экватор уборки зерновых – убрано 54% от плана. Самый большой намолот на сегодняшний день у горшеченцев – порядка 95 тыс. тонн зерна.
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