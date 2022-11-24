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Представлена концепция благоустройства площади Героев Курской битвы

В обсуждении благоустройства территории на улице Карла Маркса перед корпусом КГУ приняли участие горожане.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Инициативы и проекты были   проработаны и проанализированы комитетом архитектуры и градостроительства. Создана единая концепция.

— По концепции территория разделяется на зону отдыха и зону фонтана симметрично с двух сторон. Здесь родители могут подождать учеников Кванториума, а студенты и жители города — отдохнуть, — отметила заместитель директора Центра архитектуры и градостроительства города Курска Наталья Андросова. — Мы используем современные малые формы на территории. Мощение задает направление пешеходу, используются его разные типы. Также жители просили предусмотреть создание велопарковки — она включена в концепцию. Для студентов планируется установка стендов — здесь они смогут разместить свои работы, а куряне оценят выставки.
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