Представлена концепция благоустройства площади Героев Курской битвы

В обсуждении благоустройства территории на улице Карла Маркса перед корпусом КГУ приняли участие горожане.

Инициативы и проекты были проработаны и проанализированы комитетом архитектуры и градостроительства. Создана единая концепция.— По концепции территория разделяется на зону отдыха и зону фонтана симметрично с двух сторон. Здесь родители могут подождать учеников Кванториума, а студенты и жители города — отдохнуть, — отметила заместитель директора Центра архитектуры и градостроительства города Курска Наталья Андросова. — Мы используем современные малые формы на территории. Мощение задает направление пешеходу, используются его разные типы. Также жители просили предусмотреть создание велопарковки — она включена в концепцию. Для студентов планируется установка стендов — здесь они смогут разместить свои работы, а куряне оценят выставки.