На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел о Социальном фонде России, который начнет работу с 1 января 2023 года.

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел о Социальном фонде России, который начнет работу с 1 января 2023 года.Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социальной поддержки: все федеральные выплаты можно будет получать в режиме одного окна.В то же время СФР снизит административную нагрузку на бизнес и расширит число категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан увеличат, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме.С 1 января 2023 года прием граждан СФР станут осуществлять в единых офисах клиентского обслуживания, которые расположены по адресам ныне действующих клиентских служб Отделения Пенсионного фонда по Курской области.