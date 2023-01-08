В России пройдет студенческая олимпиада по этнографии

Открыта регистрация на I Всероссийскую студенческую олимпиаду по этнографии.

К участию приглашаются все, кто желает узнать больше о народах России, особенностях культуры и быта всех тех, кто является частью нашей страны.Отборочный этап состоится 8 февраля 2023 года, в День российской науки, в онлайн-формате.Победители отборочного этапа станут участниками финала, который пройдёт на базе Ульяновского государственного педагогического университета 20–21 апреля 2023 года.Принять участие в мероприятии могут студенты вузов России в возрасте от 18 до 25 лет. Регистрация продлится до 25 января 2023 года по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6328a0efb153b1c594b8259a/