Продолжается прием заявок на конкурс лучшего зимнего двора России

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России».

Конкурс проводит партия «Единая Россия» с 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.Конкурс направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды и проходит по следующим номинациям:- «Лучшее зимнее мероприятие во дворе» (праздники, культурные и спортивные события и т.п.);- «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» (каток, горка, ледовая крепость);- «Лучшее зимнее оформление двора» (новогодняя елка, ледовые или снеговые фигуры).Принять участие может любой гражданин России. Для этого необходимо подать заявку с приложением эссе и фотографий на страничке https://life-konkurs.er.ru/ до 28 февраля 2023 года включительно.С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри конкурса рассмотрит заявки и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки.