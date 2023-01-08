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Лента новостей / В России

Продолжается прием заявок на конкурс лучшего зимнего двора России

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России».
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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Конкурс проводит партия «Единая Россия» с 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Конкурс направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды и проходит по следующим номинациям:
- «Лучшее зимнее мероприятие во дворе» (праздники, культурные и спортивные события и т.п.);
- «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» (каток, горка, ледовая крепость);
- «Лучшее зимнее оформление двора» (новогодняя елка, ледовые или снеговые фигуры).

Принять участие может любой гражданин России. Для этого необходимо подать заявку с приложением эссе и фотографий на страничке https://life-konkurs.er.ru/ до 28 февраля 2023 года включительно.

С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри конкурса рассмотрит заявки и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки.
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