В Курской области можно оформить электронный сертификат на получения инвалидами технических средств реабилитации

В Социальном фонде напоминают, что электронный сертификат – самый удобный способ получения инвалидами технических средств реабилитации.

В электронном каталоге представлено свыше 6,7 тысячи изделий реабилитации, а также 609 организаций-поставщиков и производителей. В каталоге можно узнать производителей, стоимость ТСР, адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты.Чтобы получить электронный сертификат, нужно подать заявление с указанием реквизитов карты «Мир» в клиентской службе отделения СФР по Курской области или на портале госуслуг. Сертификат будет оформлен в течение 5 дней со дня подачи заявления, информация о нем появится в личном кабинете на сайте госуслуг. Электронный сертификат ТСР в Курской области в настоящее время принимают 8 точек продаж, а также онлайн-магазин «Озон».