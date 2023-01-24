В Курской области можно оформить электронный сертификат на получения инвалидами технических средств реабилитации
В Социальном фонде напоминают, что электронный сертификат – самый удобный способ получения инвалидами технических средств реабилитации.
Чтобы получить электронный сертификат, нужно подать заявление с указанием реквизитов карты «Мир» в клиентской службе отделения СФР по Курской области или на портале госуслуг. Сертификат будет оформлен в течение 5 дней со дня подачи заявления, информация о нем появится в личном кабинете на сайте госуслуг. Электронный сертификат ТСР в Курской области в настоящее время принимают 8 точек продаж, а также онлайн-магазин «Озон».