На Госуслугах стартовал приём заявок на отсрочку от срочной службы
На Госуслугах стартовал приём заявок на отсрочку от срочной службы для IТ-специалистов в рамках весеннего призыва
Важно, что ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново.
Заполняя форму, необходимо указать следующие данные:
-ФИО
-дату и место рождения
-СНИЛС
-место жительства
-наименование вуза и дату выпуска
-серию и номер диплома
-специальность
-стаж работы в аккредитованных компаниях
-военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учёте
Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.