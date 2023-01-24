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На Госуслугах стартовал приём заявок на отсрочку от срочной службы

На Госуслугах стартовал приём заявок на отсрочку от срочной службы для IТ-специалистов в рамках весеннего призыва


 

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Сотрудники аккредитованных IТ-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом Госуслуг и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявления нужно до 6 февраля включительно.

Важно, что ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново.

Заполняя форму, необходимо указать следующие данные:

-ФИО
-дату и место рождения
-СНИЛС
-место жительства
-наименование вуза и дату выпуска
-серию и номер диплома
-специальность
-стаж работы в аккредитованных компаниях
-военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учёте

 Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.
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