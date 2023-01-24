На Госуслугах стартовал приём заявок на отсрочку от срочной службы для IТ-специалистов в рамках весеннего призыва







Сотрудники аккредитованных IТ-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом Госуслуг и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявления нужно до 6 февраля включительно.Важно, что ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново.Заполняя форму, необходимо указать следующие данные:-ФИО-дату и место рождения-СНИЛС-место жительства-наименование вуза и дату выпуска-серию и номер диплома-специальность-стаж работы в аккредитованных компаниях-военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учётеМинцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.