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Лента новостей / В регионе

В Курске обсудили начало посевной кампании

 Участники совещания обсудили начало посевной кампании и стратегию развития в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств. 

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В настоящее время осуществляется завоз необходимых объемов семян сельскохозяйственных культур, выполняется ремонт сельскохозяйственной техники, при этом в ряде районов уже приступили к подкормке озимых культур.
Отдельное внимание было обращено на роль Курской государственной сельскохозяйственной академии в подготовке кадров для отрасли

 
По результатам прошлого года курские аграрии добились высоких результатов по ряду показателей: на полях региона собрано более 6,1 млн тонн зерновых, а урожайность составила более 58 центнеров с гектара.

 
Также участники встречи обсудили влияние санкций со стороны западных государств на сферу АПК. Если ранее имели место трудности с поставками запчастей для техники, то сейчас предприятия наладили альтернативные пути доставки, в то же самое время отечественные предприятия наращивают выпуск собственных комплектующих, аналогичная ситуация сложилась в области семеноводства.
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