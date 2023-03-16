В Курске обсудили начало посевной кампании

Участники совещания обсудили начало посевной кампании и стратегию развития в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств.

В настоящее время осуществляется завоз необходимых объемов семян сельскохозяйственных культур, выполняется ремонт сельскохозяйственной техники, при этом в ряде районов уже приступили к подкормке озимых культур.Отдельное внимание было обращено на роль Курской государственной сельскохозяйственной академии в подготовке кадров для отраслиПо результатам прошлого года курские аграрии добились высоких результатов по ряду показателей: на полях региона собрано более 6,1 млн тонн зерновых, а урожайность составила более 58 центнеров с гектара.Также участники встречи обсудили влияние санкций со стороны западных государств на сферу АПК. Если ранее имели место трудности с поставками запчастей для техники, то сейчас предприятия наладили альтернативные пути доставки, в то же самое время отечественные предприятия наращивают выпуск собственных комплектующих, аналогичная ситуация сложилась в области семеноводства.