В Курске обсудили начало посевной кампании
Участники совещания обсудили начало посевной кампании и стратегию развития в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств.
Отдельное внимание было обращено на роль Курской государственной сельскохозяйственной академии в подготовке кадров для отрасли
По результатам прошлого года курские аграрии добились высоких результатов по ряду показателей: на полях региона собрано более 6,1 млн тонн зерновых, а урожайность составила более 58 центнеров с гектара.
Также участники встречи обсудили влияние санкций со стороны западных государств на сферу АПК. Если ранее имели место трудности с поставками запчастей для техники, то сейчас предприятия наладили альтернативные пути доставки, в то же самое время отечественные предприятия наращивают выпуск собственных комплектующих, аналогичная ситуация сложилась в области семеноводства.