В Курске построят 2 новых детских сада

Сады будут построены на проспекте А. Дериглазова.

Каждый из двух детских садов рассчитан на 150 мест. На строительство регион получил инфраструктурный бюджетный кредит в объеме более 497 млн рублей.Государственные контракты на выполнение работ заключены с Курским заводом КПД им. А.Ф. Дериглазова.В здания детских садов будет 8 групп. Четыре из них рассчитаны на детей от 1,5 до 3 лет: две - на 16 человек, две – на 17. Четыре группы по 21 человеку запланированы на детей старше 3 лет. Все помещения детского сада оснащены современным оборудованием и мебелью.Ввести в эксплуатацию объекты планируется до конца текущего года.