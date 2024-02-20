Куряне получат дополнительную информацию по правилам поведения во время ракетной опасности

На этой неделе состоится заседание оперативного штаба, по итогу которого будут даны подробные разъяснения, как для гражданских лиц, так и для предприятий.

В Курской области в ночь с 16 на 17 февраля дважды была объявлена ракетная опасность, которую отменили в 9 часов утра. Продолжительное время куряне находились в режиме ожидания, после чего поступило множество обращений, как действовать в подобной ситуации. Не учитывая базовые правила безопасности, возникли различные вопросы. На этой неделе состоится заседание оперативного штаба, по итогу которого будут даны подробные разъяснения, как для гражданских лиц, так и для предприятий.