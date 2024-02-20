Куряне получат дополнительную информацию по правилам поведения во время ракетной опасности
На этой неделе состоится заседание оперативного штаба, по итогу которого будут даны подробные разъяснения, как для гражданских лиц, так и для предприятий.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «А как действовать, если несколько часов длится этот сигнал, который мы дали по оповещению? Как работают предприятия, общественный транспорт? Как работают учреждения образования? В моем понимании это все не должно работать, но как будет действовать экономика в таком режиме мы как раз обсудим с коллегами, в том числе с юристами»