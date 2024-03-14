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Поликлиника №6 принимает пациентов в плановом режиме

В курской поликлинике №6 принимают пациентов в плановом режиме.
Фото с официального сайта Курская область

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Здание пострадало 9 марта от обломков БПЛА. Были повреждены кровля и десятки оконных блоков, сорвано около 150 кв. м облицовки фасада, пострадала кирпичная стена.

В этот день поликлиника не осуществляла прием в поликлинике, но обслуживали вызовы на дом. Уже на следующий день, в воскресенье, врачи принимали пациентов в лечебном учреждении и посещали пациентов дома. Расположенный рядом стационар вернулся к плановой работе через несколько часов.
Стоимость работ составляет около 7,5 млн рублей. Сейчас строители восстановили парапет, стенку, стяжку кровли, утеплитель и пароизоляцию фасада, а его поврежденные элементы демонтировали.
В настоящее время ремонтная бригада приступила к демонтажу и установке окон.

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