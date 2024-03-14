Стартовало голосование по выбору приоритетных проектов благоустройства

В этом году проходит четвертое Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства.







В течение трех дней — 15,16 и 17 марта — выбрать объекты для благоустройства можно будет с помощью волонтеров на общедоступных территориях и вблизи социальных объектов.В Курске на рейтинговое голосование вынесено 8 общественных территорий:— сквер на ул. Студенческой (озеро);— зона отдыха на ул. 2-й Новоселовке (Стрелецкое озеро);— сквер на ул. Гагарина (около почтового отделения № 18);— сквер перед зданием почтамта на Красной площади;— сквер «Пеликан» (ул. Привокзальная);— сквер перед заводом «Аккумулятор»;— сквер на ул. Интернациональной, 2;— сквер на ул. Краснознаменной.