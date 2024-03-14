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Лента новостей / В регионе

Стартовало голосование по выбору приоритетных проектов благоустройства

В этом году проходит четвертое Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства.


 

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В течение трех дней — 15,16 и 17 марта — выбрать объекты для благоустройства можно будет с помощью волонтеров на общедоступных территориях и вблизи социальных объектов.

В Курске на рейтинговое голосование вынесено 8 общественных территорий:
— сквер на ул. Студенческой (озеро);
— зона отдыха на ул. 2-й Новоселовке (Стрелецкое озеро);
— сквер на ул. Гагарина (около почтового отделения № 18);
— сквер перед зданием почтамта на Красной площади;
— сквер «Пеликан» (ул. Привокзальная);
— сквер перед заводом «Аккумулятор»;
— сквер на ул. Интернациональной, 2;
 — сквер на ул. Краснознаменной.
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