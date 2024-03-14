Стартовало голосование по выбору приоритетных проектов благоустройства
В этом году проходит четвертое Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства.
В Курске на рейтинговое голосование вынесено 8 общественных территорий:
— сквер на ул. Студенческой (озеро);
— зона отдыха на ул. 2-й Новоселовке (Стрелецкое озеро);
— сквер на ул. Гагарина (около почтового отделения № 18);
— сквер перед зданием почтамта на Красной площади;
— сквер «Пеликан» (ул. Привокзальная);
— сквер перед заводом «Аккумулятор»;
— сквер на ул. Интернациональной, 2;
— сквер на ул. Краснознаменной.