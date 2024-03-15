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Новая схема мошенничества

От имени банков рассылаются предупреждения о списании со счетов «налогов на спецоперацию».
Фото из официальной группы ВК Контакт Город Курск

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Аферисты просят срочно зайти в личный кабинет банка и подписать заявление на отказ от платежей, в противном случае у владельца счета будут списывать десятки тысяч рублей.

Чтобы отказаться от «налога», нужно перейти по ссылке на поддельный сайт банка. Как только вы попадаете на сайт, ваши персональные данные утекают мошенникам.

Никакого налога на спецоперацию не существует. Это преступная уловка. Чтобы обезопасить себя, никогда не переходите по подозрительным ссылкам.

 При сомнениях следует позвонить в банк напрямую или узнать информацию в одном из его отделений.
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