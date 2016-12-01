Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с губернатором Тамбовской области

23 декабря 2016 года, г. Тамбов. Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Тамбов. Состоялась встреча с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным. Общение с Александром Валерьевичем Владимир Викторович начал на площадке перед зданием администрации, где руководству региона и журналистам был представлен мобильный офис Сбербанка.

Управляющий Тамбовским ГОСБ Владимир Компаниец, его заместитель Елена Ерина и начальник Управления продаж в сети ВСП Ольга Есикова, представив губернатору и прессе ППКО, отметили, что маршруты мобильного офиса разработаны с учетом мнения органов местного самоуправления и сельских клиентов Сбербанка.

Владимир Салмин отметил, что ППКО, по сути, является передвижным филиалом Сбербанка, оборудованным на базе бронированного микроавтобуса. Договоренности о том, что в четвертом квартале 2016 года в Тамбовскую область поступит такой спецавтомобиль, были достигнуты на предыдущей встрече Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк и губернатора во время летнего визита Владимира Салмина в Тамбов. В декабре мобильный офис уже начал в тестовом режиме обслуживать жителей сельских населенных пунктов Сосновского и Пичаевского районов.

Затем состоялись деловые переговоры. Александр Никитин и руководитель Центрально-Черноземного банка обсудили ряд вопросов взаимовыгодного сотрудничества. Речь шла об участии Сбербанка в кредитовании предприятий промышленности и аграрного сектора, а также малого бизнеса. Была затронута тема банковского обслуживания частных клиентов, ипотечного кредитования населения, сокращения наличного денежного оборота за счет внедрения электронных ресурсов Сбербанка.

Во встрече приняли участие управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец и директор Управления маркетинга и коммуникаций ЦЧБ Наталья Филь, а также вице-губернаторы и руководители профильных управлений экономического блока администрации Тамбовской области.













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