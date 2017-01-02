Константин Пономарев вынуждает ИКЕА уйти из России

Вчера, 13:55

17 января Верховный суд РФ начнет рассмотрение резонансного дело с участием ИКЕА — одного из крупнейших иностранных инвесторов в экономику России. Иск способен разорить компанию.

В распоряжении реакции газеты «Московский Комсомолец» оказалось письмо с требованиями гражданина Константина Пономарёва к ИКЕА на сумму 98 622 269 099 рублей 53 копейки. При этом эти баснословные деньги должны быть заплачены сверх той сумы, что уже была «заработана» гражданином 2010 году. Тогда с компанией было заключено досудебное соглашение в 25 млрд рублей.

Понаморев ставит компании ультиматум: «Если в течение тридцати дней с даты предъявления данного требования ООО «ИКЕА Мос» не исполнит указанные обязательства или не предложит достаточное обеспечение их исполнения, я потребую исполнения в судебном порядке». Письмо датировано 30 декабря 2016 года, а значит у ИКЕА есть 14 дней на выполнение требований.

Новая атака была крайне болезненно воспринята ретейлером. По словам источника знакомого с ситуацией, удар Пономарёва может привести к сворачиванию бизнеса ИКЕА в России. В настоящее время компании стали предлагать различные посреднические услуги по «улаживанию ситуации» за половину заявленной суммы требований.

Впрочем, официально подтверждение этой информации не последовало. В компании лишь сообщили о намерениях вложить в экономику России более 100 млрд и выразили надежду на «надежные и прозрачные условия ведения бизнеса». Новый иск Пономарева ИКЕА расценивает как «попытку использовать незаконные схемы для получения денежных средств от компании», однако в объективности Верховного суда ретейлер не сомневается.

Ранее за компанию вступился федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, заявивший ИА Rambler News Service о наличии в конфликте ИКЕА и Понамарева признаков «рейдерства» и «попыток манипулирования правом со стороны их оппонентов». Выступление бизнес-омбудсмена привело к пересмотру Краснинским районным судом одного из своих вердиктов, вынесенный в пользу Пономарёва. «Юристы аппарата Уполномоченного участвовали в выработке юридической позиции ИКЕА в процессе», — сообщили в пресс-службе Борис Титова.