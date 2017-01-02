18-летний курянин на колядках изнасиловал пенсионерку

В Суджанском районе молодой человек подозревается в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности пенсионерки. Как сообщили в СК, на 18-летнего курянина завели уголовное дело.

По версии следствия, 13 января подозреваемый приехал в соседнее село Генераловку, чтобы в преддверии Старого Нового года колядовать. Поздно вечером он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице 57-летнюю местную жительницу, которая также ходила по соседям и колядовала. Парень предложил женщине вступить с ним в интимную связь, а когда получил отказ, схватил ее и затащил в заброшенный дом. Там, применяя физическую силу, нанося женщине удары кулаками в лицо, злоумышленник изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера, после чего покинул место преступления. Потерпевшая обратилась за помощью к односельчанам, которые сообщили о случившимся в правоохранительные органы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, в ближайшее время ему предъявят обвинение.





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