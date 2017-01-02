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Детсад на проспекте Дериглазова обошёлся в 208 миллионов рублей

Сегодня, 13:21
Детсад на проспекте Дериглазова обошёлся в 208 миллионов рублей
Сегодня в Курске на проспекте Дериглазова торжественно открыли детский сад №15. Он стал вторым по счёту в поселке Северный. Трёхэтажное здание рассчитано на 280 детей (12 групп). «В саду есть кабинеты для учителя логопеда и психолога. Зал для хореографии, физкультуры и музыки. В холле детей встречает красочное панно, которое создаёт настроение»,  - рассказала заведующая детским садом №15 Курска Светлана Красникова. Также она отметила, что на улице построено 9 прогулочных веранд и спортивная площадка. На территории каждой группы расположено современное игровое оборудование: качалки, песочницы, карусели, тематические горки. «Малышам здесь будет комфортно и уютно, они содержательно проведут здесь своё детство», - заявила заведующая детским садом.
Стоимость детсада 208 миллионов рублей. Новое образовательное учреждение создаст 73 рабочих места для курян. Оно примет малышей уже в феврале.
Кроме того, по словам мэра города Николая Овчарова, к концу года в посёлке Северный закончат строительство школы на тысячу мест.

 

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