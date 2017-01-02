Курянин готовится к "Голодным играм"

Курянин Павел Глотов готовится участвовать в новом проекте «Голодные игры. Выживание в тайге». Его участники должны 9 месяцев выживать в суровых условиях. Смельчакам предстоит зимовка в лесу. С собой можно взять необходимые вещи, но не более 100 килограммов. Оружие запрещено. Участникам предстоит научиться добывать пищу, делать запасы на зиму и даже строить жилище – одно из условий состоит в том, что каждый должен построить хижину до первого снега.

О новом экстремальном шоу Павел Глотов узнал перед Новым годом и сразу решил участвовать. В молодости он увлекался экстремальными видами спорта, много путешествовал, ходил в походы. Сейчас большую часть его времени занимают семья и работа. Поэтому новый проект, как поясняет курянин, для него в первую очередь станет шансом испытать себя. Шоу стартует в этом году. Точная дата пока не определена. За жизнью героев будут следить больше 2 тысяч камер, зрители смогут увидеть события в прямом эфире. Всего в тайгу отправятся 30 участников. Поступило уже около 150 заявок. Из них отберут самых популярных кандидатов и разделят на команды по 5 человек.

Есть еще одно условие: перед началом шоу участники подпишут документ, согласно которому они и их родственники не будут иметь претензий к организаторам в случае травмы или даже гибели. Если участник решит, что больше не может оставаться на проекте, то он сможет сообщить об этом с помощью специальной «тревожной кнопки». В течение часа его вывезут из тайги без права вернуться на шоу. Призовой фонд "Голодных игр" – 100 миллионов рублей.





Сегодня, 08:13