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Тренер Дериглазовой награжден орденом Дружбы

Вчера, 08:15
Тренер Дериглазовой награжден орденом Дружбы
Президент России подписал Указ о награждении орденом Дружбы курянина Ильдара Мавлютова - личного тренера Олимпийской чемпионки Инны Дериглазовой. Об этом сообщил министр спорта. Напомним, что работу тренера Мавлютова уже оценили и на курской земле. Так, в конце 2016-го он был назван «Тренером года» на вручении ежегодной спортивной премии «Вершина». Кроме того, Мавлютов является заслуженным работником физической культуры РФ, заслуженным тренером России. Он также награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

 

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