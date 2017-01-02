Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве

УМВД России по Курской области за совершение убийства разыскивает Алеков Алексей Олегович 1978 года рождения, уроженец Курска.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 36-82-83. Анонимность гарантируется.

За информацию, способную оказать содействие в задержании подозреваемого обещано крупное вознаграждение.

Сегодня, 12:16