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Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве

Сегодня, 12:16
Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве
УМВД России по Курской области за совершение убийства разыскивает Алеков Алексей Олегович 1978 года рождения, уроженец Курска.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 36-82-83. Анонимность гарантируется.
За информацию, способную оказать содействие в задержании подозреваемого обещано крупное вознаграждение. 

 

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