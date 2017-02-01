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В центре Курска полицейские разнимали массовую драку

Вчера, 10:36
В центре Курска полицейские разнимали массовую драку
Ночью в самом центре Курска произошел конфликт. Посетители развлекательного заведения на улице Ленина поссорились из-за девушки. По информации регионального Управления МВД, охрана клуба выпроводила из помещения участников потасовки. После этого 15 пьяных курян продолжили выяснять отношения на улице. К месту происшествия выехали экипажи полиции и спецназ Росгвардии. Им удалось не допустить массовой драки, предотвратив какие-либо тяжкие последствия. В итоге 7 человек были задержаны и привлечены к административной ответственности. 

 

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