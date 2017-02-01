У студента курского ВУЗа нашли 25 свертков с синтетикой

За неделю в Курской области зарегистрировано 28 наркопреступлений. Все они выявлены и раскрыты полицейскими. Большинство преступных действий – это приобретение, хранение и распространение наркотиков. Чаще всего предложения о легком заработке закладчикам поступают через соцсети. Невидимый собеседник предлагает всего лишь разложить закладки. Ежедневно десятки закладчиков попадают в поле зрения полицейских. Каждому удалось поработать не больше недели. Но за эту так называемую трудовую неделю теперь их ждет наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Например, наркополицейские задержали 27-летнюю жительницу Железногорска. Ее застали при попытке забрать из тайника «соль» весом около одного грамма. Со слов задержанной, она является потребителем синтетических наркотиков. Запрещенное вещество заказала через Интернет. Минувшим вечером сотрудники уголовного розыска Сеймского отдела за аналогичное преступление задержали студента одного из курских ВУЗов. В его квартире нашли 25 свертков с синтетическими наркотиками. Они предназначались для тайников-закладок. Наркотики, изъятые во всех случаях, по решению суда будут уничтожены.

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