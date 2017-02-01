«Безналичный мир» по-белгородски

В Белгородской области состоялось заседание «малого» Правительства, которое провел губернатор Евгений Савченко. Одним из важнейших обсуждаемых вопросов стал проект «Безналичный мир Белогорья».

- Сбербанк сегодня – это локомотив цифровой модернизации и цифровой трансформации в Российской Федерации. Этот ресурс, который они сегодня представляют, нужно его использовать в интересах Белгородской области. Прошу руководителей департаментов отработать перечень проектов со Сбербанком, - сказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк Александр Исаенко подвел итоги 2016 года, а в части развития «безналичного мира» указал на три слагаемых успеха: развитая инфраструктура, безналичное зачисление доходов на зарплатные карты, финансовая культура населения.

Основным направлением развития в части инфраструктуры Белгородской области стала сфера ЖКХ. Сегодня планируется запустить единый платежный документ не только в городе, но и в районах области. Также на заседании обсуждалось развитие безналичных платежей в сфере здравоохранения, культуры, образования и транспортной сети.

В частности, уже в марте стартует маршрут, в котором оплатить проезд можно будет, приложив банковскую карту или мобильный телефон к считывающему устройству (РОS- терминалу). А к концу 2017 года школьники Белгорода смогут расплачиваться за обеды без использования наличных.

Управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк Александр Исаенко отметил, что в настоящее время в регионе 300 тыс. активных пользователей приложения "Сбербанк Онлайн", а сумма платежей через интернет-банкинг в области составила 124 млрд рублей. Сегодня акцент делается на развитие цифровых каналов связи и увеличение числа мобильных устройств. Сбербанк создает новую технологическую платформу, реинжиниринг будет закончен в 2018 году.

Подводя итоги обсуждения, губернатор Белгородской области Евгений Савченко подчеркнул, что область готова стать пилотной территорией по реализации ряда проектов.

Сегодня, 10:48