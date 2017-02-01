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До конца года обеспечат жильем всех ветеранов

Сегодня, 15:05
До конца года обеспечат жильем всех ветеранов
В Курской области в этом году планируют обеспечить жильём всех нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня таких 74. На это из федерального бюджета выделят более 73,5 миллионов рублей. Однако социальных выплат на покупку квартиры не всегда хватает в полной мере. Ветеранам приходится доплачивать за 1-2 квадратных метра из своего кошелька.
«В 2017 году в рамках государственной программы Курской области обеспечения доступным и комфортным жильём граждан планируется улучшить жилищные условия 74 ветеранам Великой Отечественной войны», - заявил руководитель дирекции по реализации в Курской области программ по обеспечению жильём отдельных категорий граждан Михаил Ануфриев. Вместе с тем всего в 2017 году с приобретением жилья помогут 251 льготнику. Из них - 48 инвалидов и ветеранов боевых действий и семьи, имеющие детей-инвалидов, 3 государственных и гражданских служащих, 3 гражданина, уволенных с воинской службы. Также это 12 работников бюджетной сферы и многодетные семьи, 87 молодых семей. Кроме того, государственные жилищные сертификаты получат 13 граждан, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, 10 вынужденных переселенцев, 1 гражданин, выехавший из района Крайнего Севера.     

 

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