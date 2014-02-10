На Масленицу разыграют путевки на Кавказ и абонемент в фитнес-клуб

Широкие масленичные гуляния пройдут в Курске с 24 по 26 февраля. Всего в городе развернут 10 площадок, где жители смогут отведать блинов, посоревноваться в силе и ловкости, посетить мастер-классы. Одно из крупнейших гуляний- «Ярмарка зимних забав» - пройдёт в лагере имени Валентины Терешковой в Мокве. Там будут работать игровые и спортивные площадки, выставки работ народного творчества, павильоны с горячими обедами. Также все желающие смогут поучаствовать в старинном русской обряде проводов Масленицы. К лагерю горожан будут отвозить на автобусах, которые отправятся от Красной площади в 10 утра 25 февраля.

«Кроме того, 24 февраля в 13:00 на площадке перед Центральный универмагом состоится праздничное представление, посвященное масленичной неделе. 26 февраля гуляния пройдут на проспекте Дериглазова, на Союзной, 26, на площади Рокоссовского и на Театральной площади в 12:00», - рассказала начальник управления культуры Курска Ирина Мазаева. Она добавила, что среди призов будут путёвки на Кавказ и абонементы на посещение фитнес-центров. По ожиданиям городской администрации, праздничное мероприятие в центре города посетят более 2 тысяч курян.





Сегодня, 12:50