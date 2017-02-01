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На курянку завели уголовное дело за незаконное получение пособий по безработице

Сегодня, 13:41
На курянку завели уголовное дело за незаконное получение пособий по безработице
Курянка стала фигуранткой уголовного дела за незаконное получение пособия по безработице. Как сообщили в прокуратуре Железнодорожного округа, женщина состояла на учете в Центре занятости населения в качестве безработной с 2015 по 2016 год. Всё это время ей выплачивалось пособие. При этом курянка официально работала страховым агентом и получала денежное вознаграждение. Однако по российскому законодательству выплата пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с учета в качестве безработного в случаях, если гражданин работает по трудовому договору, выполняет работу за вознаграждение, по договорам гражданско-правового характера. На курянку заведено уголовное дело по статье "мошенничество при получении выплат". 

 

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