На курянку завели уголовное дело за незаконное получение пособий по безработице

Курянка стала фигуранткой уголовного дела за незаконное получение пособия по безработице. Как сообщили в прокуратуре Железнодорожного округа, женщина состояла на учете в Центре занятости населения в качестве безработной с 2015 по 2016 год. Всё это время ей выплачивалось пособие. При этом курянка официально работала страховым агентом и получала денежное вознаграждение. Однако по российскому законодательству выплата пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с учета в качестве безработного в случаях, если гражданин работает по трудовому договору, выполняет работу за вознаграждение, по договорам гражданско-правового характера. На курянку заведено уголовное дело по статье "мошенничество при получении выплат".

Сегодня, 13:41