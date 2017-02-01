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33-летняя уроженка Курска отправилась в телешоу «Взвешенные люди»

Вчера, 08:18
33-летняя уроженка Курска отправилась в телешоу «Взвешенные люди»
33-летняя уроженка Курска Анна Шевченко стала участницей телешоу «Взвешенные люди», где полные люди ведут борьбу с лишними килограммами и стремятся получить приз в 2,5 миллиона рублей. Как пишут «Курские известия», в  18 лет Анна уехала в столицу, получила там прописку, поэтому представляет Москву, а не свою малую родину. После первой недели тренировок курянка с напарником из Химок сбросили 13 килограммов на двоих. Это лучший результат среди всех пар, участвовавших в шоу. К слову, перед стартом проекта Анна Шевченко весила 121 килограмм. По ее словам, вес набрала за 7 лет тяжелой работы, заедая по ночам стрессы. Потом ужаснулась и решила участвовать в проекте.

 

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