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Курское «Динамо» взяло реванш у «лисиц» из Екатеринбурга

Сегодня, 11:14
Курское «Динамо» взяло реванш у «лисиц» из Екатеринбурга
Курское «Динамо» одержало уверенную победу над екатеринбургским УГМК в домашнем матче женской Премьер-лиги. Теперь наш клуб лидирует в турнирной таблице. Посмотреть на поединок звёзд мирового женского баскетбола собрался полный зал СКК. Уже в первой половине встречи курянки смогли уйти в отрыв - 53:46. Финальная сирена известила о победе наших девчонок со счётом – 99:86. Больше всех баллов принесла команде Энджел Маккотри - 37, у Ннемкади Огвумике - 20. Теперь в рамках Премьер-лиги «бело-голубые» примут столичный клуб «МБА». Это будет последний матч перед четвертьфиналом. Встреча пройдёт 1 марта в СКК.   

 

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